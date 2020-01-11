سيتم إحالة الضالعين في حادث سقوط طائرة نقل الركاب الاوكرانية الى الجهات القضائية

وخلال اتصال ثان خلال اليومين الاخيرين، تلقاه من نظيره الاوكراني، أشار حجة الاسلام حسن روحاني الى بث بيان الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، والاعلان الرسمي عن نتيجة التحقيقات في سقوط الطائرة الاوكرانية، وقال: في هذا البيان تم الاعلان ان الخطأ الانساني ادى الى هذا الحادث، وان الاشخاص المتسببين بالحادث ستتم احالتهم الى الجهات القضائية.

وبيّن روحاني ان التعاون بين الخبراء الايرانيين ووفد الخبراء الاوكرانيين سيستمر بجدية حتى إكمال التحققات، لافتا الى ان جهاز القضاء سيبدأ قريبا اجراءاته لمتابعة هذا الموضوع.

وأضاف: مثلما نحن متأسفون ومتألمون بسبب فقدان عدد من المواطنين الايرانيين في هذا الحادث، فإننا بنفس القدر متأسفون ومتألمون لوفاة سائر الركاب من الجنسيات الاخرى في هذا الحادث.

وأكد روحاني ان علينا ان نبذل جهودنا في ايران، وانتم في اوكرانيا من اجل التخفيف من عمق المأساة لشعبينا، ونخفف من آلام ذوي الضحايا، قائلا: في المستقبل القريب سأرسل مبعوثا خاصا الى بلدكم، ليقدم عن كثب مراتب المواساة والتعازي من ايران حكومة وشعبا.

وشدد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، على ان طهران ملتزمة بكل واجباتها القانونية في هذه القضية، قائلا: سأوعز الى وزير الخارجية ليكون على اتصال بوزير خارجيتكم وليستمر التعاون في هذا المجال./انتهى/