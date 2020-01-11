الخارجية الإيرانية تعلن تشكيل فريق عمل معنيّ بالقضايا القنصلية لضحايا الكارثة الجوية الأخيرة

وأعرب عباس موسوي عن الاسف العميق لوفاة 176 من الركاب والطاقم في رحلة الطيران من طهران الى كييف، وقدم التعازي والمواساة الى ذوي ضحايا هذا الحادث المؤلم، وقال: تنفيذا للأوامر المؤكدة من رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية وتأكيد وزير الخارجية لمتابعة القضايا القنصلية بشكل فوري لضحايا هذا الحادث المؤسف، تم تشكيل فريق عمل خاص في قسم شؤون البرلمان والايرانيين المقيمين في الخارج بوزارة الخارجية، لمتابعة مطالب أسر وعوائل وذوي الضحايا وتقديم الخدمات القنصلية المطلوبة.

وأضاف موسوي: كما تم إصدار الاوامر اللازمة الى كل البعثات السياسية والقنصلية للجمهورية الاسلامية الارانية والمكاتب الداخلية وفي المطارات، لبذل الاهتمام الخاص بالمطالب المرتبطة بهذا الموضوع.

وأردف: ان وزارة الخارجية الايرانية تعتبر نفسها شريكة في أحزان وآلام فقدان الضحايا فردا فردا، والذين تشكل غالبيتهم الشباب والنخب والجامعيين الايرانيين، معربا عن امله بأن تخفف هذه الخدمات البسيطة ولو بشكل قليل من الآلام الكبيرة لهذا المصاب الجلل./انتهى/