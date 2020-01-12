نائب ايراني يكشف عن توجيه انذار للسفير البريطاني لدى طهران

وقال نائب رئيس مجلس الشورى فيما يخص مشاركةالسفير البريطاني خلال التجمعات: في البداية أريد أن أعزي الشعب الإيراني بسبب ماحصل للطائرة الاوكرانية.

وتابع نطالب لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية أن تقوم بمتابعة قضية تواجد السفير البريطاني في التجمعات الاخيرة، الامر الذي يعتبر تدخلاً واضحاً في الشؤون الداخلية للبلاد.

وقال عضو التكتل الولائي في مجلس الشورى الاسلامي "عبد الرضا مصري": نطالب السفير البريطاني ان يوضح ملابسات مشاركته في الإعتراضات قبل أن يغادر طهران وإلا فسيقوم الشعب الإيراني بطرده من البلاد.

وأضاف مصري: لحسن الحظ استطاعت قواتنا بالتعرف عليه أثناء تواجده، وقد تم توجيه الانذار اليه وهذا الموضوع سيتم متابعته في المحاكم الدولية. /انتهى/