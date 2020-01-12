لن نسمح بإستغلال العدو لحادثة سقوط الطائرة الأوكرانية ضد ايران

وأفادت مراسلة وكالة مهر للأنباء، انه في ختام الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي تم قراءة بيان قد وقع عليه 186 نائبا.

وبدأ البيان بالآية القرآنية "وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِباطِ الخَیلِ تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُم"، مشيرا الى أن كسر الهيمة الامريكية على يد الحرس الثوري الذي أنجز تلبية لنداء الملايين من الايرانيين وثمرة لدماء الشهيد قاسم سليماني، أبهر العالم وكان الاول من نوعه بعد الحرب العالمية الثانية.

وأضاف: بعد الحلاوة التي أذاقها هذا النصر لعشرات الملايين من الايرايين، جاء نبأ سقوط الطائرة الاوكرانية التي كان على متنها مواطنين ايرانيين وغير ايرانيين ليتسبب بحجم كبير من الألم والحزن في القلوب، ونواسي ذوي الضحايا واسرهم ونشاركهم حزنهم ونطلب من الشعب الايراني المشاركة في تأبين هؤلاء الأعزاء.

وتابع البيان: نشكر الحرس الثوري ورفاق الشهيد قاسم سليماني في الحرب، على تحمل المسؤولية وإعلانهم بكل صراحة بأن حادث اسقاط الطائرة كان خطأ بشريا، كما أن تواضع وخنوع القائد العالم لحرس الثورة الاسلامية اللواء سلامي وكلامه الصادق (في الجلسة المغلة لليوم) جعلنا نتأثر به، حيث بين أن ابناء الحرس الثوري يعتبرون أنفسهم استشهاديون في سبيل للشعب.

وأكد البيان: نعلن من هنا ونحن واقفين الى جانب عوائل الشهداء نعلن للولايات المتحدة وأذنابها الذين يتربصون لأي فرصة لتوجيه ضربة الى الشعب الايراني البطل، بأننا لن ننسى نحن في مواجهة مع امريكا المجرمة ولن نسمح بأن يستغل الاعداء خطأ ارتكبه احد اعضاء الاسرة، كما ونؤكد دعمنا لحرس الثورة الاسلامية كمؤسسة ثورية ولبرامجها واجراءاتها الرامية الى حماية الشعب الايراني./انتهى/.