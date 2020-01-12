أمير قطر يصل الى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء،إن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وصل إلى طهران اليوم الأحد ومن المقرر ان يبحث في اجتماعه مع الرئيس حسن روحاني العديد من الملفات لاسيما التطورات الأخيرة في المنطقة و العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية. وهي أول زيارة له منذ توليه منصبه عام 2013”.

وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد زار طهران في الرابع من الشهر الحالي، وأجرى محادثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف والرئيس الإيراني حسن روحاني.

وأجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني يوم الخميس الماضي، اتصالا هاتفيا، بالرئيس الإيراني حسن روحاني، بعد استشهاد القائد سليماني، حيث اشار الرئيس الايراني الى طاقات الواسعة لدى البلدين لتعزيز التعاون، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من جميع الامكانيات للمزيد من تطوير العلاقات بين طهران والدوحة.