وفد حكومي سوري يصل طهران اليوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن صحيفة "الوطن" السورية أنه "يبدأ اليوم وفد حكومي رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس بزيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران، يبحث خلالها مع كبار المسؤولين هناك العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل على تعزيزها على كافة الصعد، وكذلك التطورات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية".

واعتبرت المصادر، أن التشاور والتنسيق بين البلدين في هذه المرحلة ضروري، لأن مرحلة ما بعد جريمة اغتيال الفريق سليماني ليست كما قبلها، لافتة إلى أن استهداف إيران للمرة الأولى لقواعد أمريكية في المنطقة، شكّل صفعة مدوية للولايات المتحدة، كما أرسلت رسالة واضحة ل​واشنطن​ بأن المنطقة ليست مكاناً لهم، ولابد أن يخرجوا منها.

وأضافت الصحيفة أن الوفد سيضم في عضويته نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المغتربين وليد المعلم، ووزير الدفاع العماد علي عبد اللـه أيوب.