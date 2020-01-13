شمخاني يستقبل رئيس الوزراء السوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الادميرال "علي شمخاني" يستقبل اليوم الإثنين رئيس الوزراء السوري "عماد خميس"في طهران وبحث الجانبان في هذا اللقاء حول اوضاع منطقة الشرق الاوسط والعلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية.

وكان رئيس الوزراء السوري قد وصل الى طهران مساء الاحد وجرت له مراسم استقبال رسمية صباح اليوم الاثنين من قبل النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية اسحاق جهانغيري.

ويرافق رئيس الوزراء السوري في زيارته الى طهران وزير الخارجية السوري "وليد المعلم"ووزير الدفاع السوري "علي ايوب".