  1. السياسة
١٤ يناير ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٩

تظاهرة امام القنصلية الامريكية بمدينة سيدني الاسترالية احتجاجا على اغتيال سليماني

تظاهرة امام القنصلية الامريكية بمدينة سيدني الاسترالية احتجاجا على اغتيال سليماني

نظم عدد من طلبة الجامعة في سيدني تظاهرة خطابية امام القنصلية الامريكية في مدينة سيدني الاسترالية احتجاجا على اقدام الادارة الامريكية التي يترأسها المجرم دونالد ترامب باغتيال القادة الشهيد الجنرال الحاج قاسم سليماني والشهيد القائد ابو مهدي المهندس ورفاقهما.

 وأفادد مراسل وكالة مهر للأنباء في سيدني باقامة مظاهرات حضرها عدد كبير من كافة الجاليات العربية والاسلامية والاجنبية بدأت بآيات بينات من الذكر الحكيم تلاها الحاج مصطفى اشرفي.

وشارك كثيرون بخطابات وكلمات عبرت عن الغضب والاستنكار للجريمة البشعة التي ارتكبها المجرم الارهابي دونالد ترامب، وطالب جميع المتحدثين الحكومة الاسترالية سحب قواتها من سوريا والعراق والاهتمام باطفاء الحرائق المشتعلة في استراليا، واحترام البرلمان العراقي الذي امر باخراج كافة القوات الاجنبية عن أراضيه.

وعلت الهتافات " أمريكا برا برا ، وانتهت التظاهرة بقراءة الفاتحة عن ارواح الشهداء القادة. /انتهى/ 

رمز الخبر 1901273

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