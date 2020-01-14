تظاهرة امام القنصلية الامريكية بمدينة سيدني الاسترالية احتجاجا على اغتيال سليماني

وأفادد مراسل وكالة مهر للأنباء في سيدني باقامة مظاهرات حضرها عدد كبير من كافة الجاليات العربية والاسلامية والاجنبية بدأت بآيات بينات من الذكر الحكيم تلاها الحاج مصطفى اشرفي.

وشارك كثيرون بخطابات وكلمات عبرت عن الغضب والاستنكار للجريمة البشعة التي ارتكبها المجرم الارهابي دونالد ترامب، وطالب جميع المتحدثين الحكومة الاسترالية سحب قواتها من سوريا والعراق والاهتمام باطفاء الحرائق المشتعلة في استراليا، واحترام البرلمان العراقي الذي امر باخراج كافة القوات الاجنبية عن أراضيه.

وعلت الهتافات " أمريكا برا برا ، وانتهت التظاهرة بقراءة الفاتحة عن ارواح الشهداء القادة. /انتهى/