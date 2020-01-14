سوريا تقدم وسام "بطل الجمهورية" للفريق الشهيد قاسم سليماني

وأفادت وكالة مهر للانباء أنه على هامش اللقاء سلم وزير الدفاع السوري نظيره الإيراني وسام "بطل الجمهورية العربية السورية" الذي منحه الرئيس السوري بشار الأسد للشهيد قاسم سليماني بتاريخ 3 كانون الثاني / يناير.

ويعتبر هذا الوسام ارفع وسام للقوات المسلحة السورية ليتم تسليمه لاسرة قائد قوات "القدس" الشهيد قاسم الفريق "قاسم سليماني" تقديرا لجهوده الكبيرة في سياق مكافحة تنظيم داعش والتنظيمات الارهابية الاخرى في سوريا.

وكان قائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني استشهد برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق "ابو مهدي المهندس" وعدد من رفاقهما في هجوم جوي اميركي غادر حين خروجهم من مطار بغداد فجر الجمعة قبل الماضية.

وردا على عملية الاغتيال اقدم الحرس الثوري على دك قاعدة "عين الاسد" الاميركية في محافظة الانبار غرب العراق بـ 13 صاروخ بالسيتي (ارض -ارض) فجر الاربعاء