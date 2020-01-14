ظريف يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الفلبين

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الإيراني "مجمد جواد ظريف" استقبل ،اليوم الإثنين، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الفلبين.
وخلال هذا اللقاء تباحث الجانبان بشان العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية والتطورات الاقليمية والدولية. /انتهى/
استقبل وزير الخارجية الإيراني "مجمد جواد ظريف" ،اليوم الإثنين، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الفلبين حيث تباحث معا حول العلاقات الثنائية.
وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الإيراني "مجمد جواد ظريف" استقبل ،اليوم الإثنين، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الفلبين.
وخلال هذا اللقاء تباحث الجانبان بشان العلاقات الثنائية السياسية والاقتصادية والتطورات الاقليمية والدولية. /انتهى/
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