ظريف يتباحث مع نظيره الباكستاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف استقبل اليوم الاثنين نظيره الباكستاني محمود قريشي، حيث تباحثا معا حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة، سيما خفض التوتر في منطقة الخليج الفارسي.

ويذكر أن قريشي وصل أمس في زيارة رسمية الى طهران والتقى بالرئيس الايراني حسن روحاني.

وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان حول زيارة قريشي لطهران: أن الجمهورية الاسلامية ترحب بجهود اسلام آباد لإرساء الامن والسلام في المنطقة، مشيرة الى ضرورة ضبط النفس لكافة الاطراف والتوجه العقلاني من أجل الحوار والتعاطي للتغلب على الصراعات والمناوشت الاخيرة في الشرق الاوسط./انتهى/.