ظريف: إدعاءات الاوروبيين بشأن الاتفاق النووي مرفوضة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف التقى صباح اليوم الخميس في نيودلهي بالممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ج"وزيف بوريل" الذي يؤدي في الهند مهمته الأولى بعد توليه المنصب المذكور، حيث اعرب ظريف عن تهانيه لهذا المنصب واعلن استعداده للتعاون المتقارب معه.

وجرى الحديث في هذا اللقاء بشكل واضح وصريح وبالاستناد على الادلة والوثائق حول اخطاء الاوروبيين وأدائهم المتدني إزاء تعهداتهم لإيران بموجب الاتفاق النووي، كما استنكر الإجراء الاخير للترويكا الاوروبية بريطانيا والمانيا وفرنسا ومزاعهم حول ايران، داعيا الى تحسين سلوكهم تجاه ايران والاتفاق النووي./انتهى/.