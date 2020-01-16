ظريف مخاطباً الاوروبيين: تصرفاتكم لا تخرج إلّا بفتح شهية "ترامب" أكثر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف علق في حسابه على موقع التويتر: تم تأكيد نبأ خنوع الاوروبيين لإبتزاز أمريكا لإرسترضائها.

وبالاشارة الى أن الدول الاوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا والمانيا) قد باعوا الاتفاق النووي للتخلص من الأعباء والرسوم التي وضعها ترامب، قائلا: يا اصدقائي هذا التصرف غير نافع، إذ انه لا يخرج إلّا بفتح شهية ترامب أكثر.

وفي نهاية التغريدة كتب ظريف: هل تتذكرون "بلطجي مرحلة الثانوية"؟ لوتريدون بيع كرامتكم استمروا في هذا الدرب، لكن لا تعتبروا انفسكم متفوقين اخلاقيا وقانونيا، لستم في هذه المكانة!

/انتهى/.