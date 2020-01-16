  1. السياسة
١٦ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٣٥

ظريف مخاطباً الاوروبيين: تصرفاتكم لا تخرج إلّا بفتح شهية "ترامب" أكثر

ظريف مخاطباً الاوروبيين: تصرفاتكم لا تخرج إلّا بفتح شهية "ترامب" أكثر

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بأن خنوع الاوروبيين لما يمارسه ترامب من إبتزاز عليهم وبيعهم الاتفاق النووي لإسترضائه، لا يخرج الى بفتح شهية ترامب أكثر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف علق في حسابه على موقع التويتر: تم تأكيد نبأ خنوع الاوروبيين لإبتزاز أمريكا  لإرسترضائها.

وبالاشارة الى أن الدول الاوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا والمانيا) قد باعوا الاتفاق النووي للتخلص من الأعباء والرسوم التي وضعها ترامب، قائلا: يا اصدقائي هذا التصرف غير نافع، إذ انه لا يخرج إلّا بفتح شهية ترامب أكثر.

وفي نهاية التغريدة كتب ظريف: هل تتذكرون "بلطجي مرحلة الثانوية"؟ لوتريدون بيع كرامتكم استمروا في هذا الدرب، لكن لا تعتبروا انفسكم متفوقين اخلاقيا وقانونيا، لستم في هذه المكانة!

/انتهى/.

رمز الخبر 1901343

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