برسبوليس الايراني يسعى لاستضافة "التعاون" السعودي في الإمارات

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان ذلك جاء عقب قرار الاتحاد الآسيوي بمواصلة منع الأندية الإيرانية من استضافة مبارياتها في إيران، واللجوء للأراضي المحايدة. وتشارك برسبوليس وسباهان والاستقلال وشهر خودرو في النسخة الحالية من البطولة.

واعلن مدير عام نادي برسبوليس محمد حسين انصاري فرد ان فريق برسبوليس ليس مستعدا لاستضافة مباراته في أرض محايدة وفي هذه الحالة ينسحب من دوري أبطال آسيا.

وأضاف ان البلد الثالث الذي يقترح فريق برسبوليس لاستضافة فريق التعاون السعودية هي الامارات لان لدينا الكثير من المؤيدين في هذا البلد.

ويلعب برسبوليس الايراني بالمجموعة الثالثة أمام الشارقة الاماراتي والتعاون السعودي والدحيل القطري.