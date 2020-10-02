جماهير الهلال تشجع برسبوليس أمام النصر

واضاف موقع "سعودي" وجه الإعلامي عبد العزيز المريسل رسالة إلى جماهير نادي النصر، بعد النجاح العالمي في التأهل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ومواجهة برسبوليس الإيراني.

وكان النصر قد نجح في تخطي الأهلي بهدفين نظيفين، خلال اللقاء الذي جمع الطرفين في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ليضرب موعدا مع برسبوليس الذي فاز أمام باختاكور بنفس النتيجة، السبت المقبل على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في نصف النهائي.

وكتب المريسل عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر" : "جمهور النصر الغالي لدي ما أريد قوله و لست بمن يعلمكم قدر ما هي فضفضة من محب لكم ربما يصيب وربما يخطئ.. وقبل كل شي لابد أن تدرك بأن النصر لم يصل لهذه المرحلة في دوري أبطال آسيا إلا لأنه احترم منافسيه.. ولهذا لابد من احترام بيروزي الايراني لابد..و هذا يبدأ مني و منك أولاً".

وتابع: "إعلم أن كل ما يكتب عن مباراة النصر بيروزي اسيا سيصل للإعلام و الجمهور الإيراني ، و لهذا وصلهم ما قام به قليل من الجمهور بإعلانهم تشجيع فريقهم أمام النصر من جماهير منافسه .. و هذا لاشك لا يعنينا بقدر ما يعنينا إحترام قدرات الفريق المنافس و منحه حقه الكامل لأنك تلعب أمام فريق ثقيل".

وكانت وسائل اعلام سعودية قد ذكرت الخبر تحت هذا العنوان "المريسل لجماهير النصر: استعدوا للهزيمة أمام برسبوليس!"