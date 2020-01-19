رئاسة البرلمان الايراني تستلم مشروع قانون خفض مستوى العلاقات مع بريطانيا

وأفادت وكالة مهر للانباء، أن مشروع قانون تخفيض مستوى العلاقات بين الجمهورية الاسلامية وبريطانيا الذي يشمل بندا واحد وملاحظة واحدة والحاصل على توقيع 23 من نواب مجلس الشورى الاسلامي، رفع إلى الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الاسلامي.

وبعد ايقاف السفير البريطاني في طهران "راب مك اير" عند مشاركته في تجمع غير قانوني أمام جامعة أمير كبير في طهران، طالب بعض من النواب بطرد الأخير وايضا تخفيض مستوى العلاقات بين طهران ولندن.

سبق ووجه الجهاز الدبلوماسي في البلاد انذارا للسفير البريطاني وللحكومة البريطانية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية في البلاد./انتهى/.