القوة الجوية تزيح الستار عن منظومة "الخرائط الجوية الإلكترونية"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد القوة الجوية للجيش الايراني العميد عزيز نصير زاده صرح في مراسم كشف الستار عن الخرائط الجوية الوطنية (الرسوم البيانية الألكترونية) في مقر قيادة هذه القوة بأن المنظومة التي أزيح الستار عنها اليوم تلعب دورا مهما في توفير السلامة والرسوم البيانية والمنشورات الجوية، إذ كانت من ضمن الأمور التي تم النقاش لرفع الحظر عنها في محادثات الاتفاق النووي.

وأضاف: قد حازت هذه المنظومة على تأكيد مجموعة "كيش اير" للخطوط الجوية، ونأمل باعتبارها منتجا معرفيا ان تؤدي دورا بناءا لتوفير احتياجات قطاع الطيران في البلاد./انتهى/.