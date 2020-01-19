  1. السياسة
١٩ يناير ٢٠٢٠ - ١٧:٤٩

القوة الجوية تزيح الستار عن منظومة "الخرائط الجوية الإلكترونية"

القوة الجوية تزيح الستار عن منظومة "الخرائط الجوية الإلكترونية"

أزيح اليوم الاحد الستار عن منظومة "الخرائط الجوية الإلكترونية" المصنوعة محليا في مقر قيادة القوة الجوية التابعة للجيش الايراني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد القوة الجوية للجيش الايراني العميد عزيز نصير زاده صرح في مراسم كشف الستار عن الخرائط الجوية الوطنية (الرسوم البيانية الألكترونية) في مقر قيادة هذه القوة بأن المنظومة التي أزيح الستار عنها اليوم تلعب دورا مهما في توفير السلامة والرسوم البيانية والمنشورات الجوية، إذ كانت من ضمن الأمور التي تم النقاش لرفع الحظر عنها في محادثات الاتفاق النووي.

وأضاف: قد حازت هذه المنظومة على تأكيد مجموعة "كيش اير" للخطوط الجوية، ونأمل باعتبارها منتجا معرفيا ان تؤدي دورا بناءا لتوفير احتياجات قطاع الطيران في البلاد./انتهى/.

رمز الخبر 1901423

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