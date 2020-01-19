إعفاء مصدري السلع والخدمات لخارج ايران عن رسوم الماليات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نواب مجلس الشورى الاسلامي وافقوا خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي التي عقدت اليوم الاحد، على البند العاشر من قانون ضريبة القيمة المضافة.

ووفقا لهذا القانون فان أصحاب الشروط التالية معفون عن دفع الرسوم الخاصة بالضريبة والمؤسسات المعنية سوف تستعيد رسوم الضرائب التي تم دفعها من قبل.

* التصدير الى خارج البلاد أو الى المناطق التجارية والصناعية الحرة عبر المنافذ الرسمية للبلاد وبشرط تقديم الرخصة الجمركية أو وثيقة الخروج بالنسبة لتصدير البضائع وتقديم وثيقة أو رخصة للقيام بالاعمال (الخدمية) الحاصلة على تأييد ممثلية الجمهورية الاسلامية في البلد المعني.

* خدمات المقايضة الخاصة بقطاع النفط والمنتوج النفطي والغاز الطبيعي.

وتم الحاق ثلاث ملاحظات الى هذا القانون.

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