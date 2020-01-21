الخارجية الايرانية: بن علوي يزور ايران في اطار المشاورات السياسية المستمرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتب المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": وصل وزير الخارجية العمانية "يوسف بن علوي الى طهران في إطار المشاورات الثنائية الجارية بين مسؤولي البلدين.

هذا ومن المقرر ان يلتقي بن علوي الذي وصل الى طهران ظهر اليوم الثلاثاء مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف ويبحث معه العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تجدر الاشارة الى ان وزير الخارجية الايراني في طريق عودته من الهند، التقى نظيره عماني في مسقط حيث بحث الجانبان اخر التطورات الاقليمية والدولية.

وكان وزير الخارجية العماني قد زار طهران ايضا قبل اسبوعين مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، للمشاركة في منتدى طهران للحوار.

واشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية سيد عباس موسوي أمس الاثنين خلال مؤتمره الصحفي الى احتمال زيارة مسؤول من احدى دول المنطقة الى ايران الثلاثاء ".