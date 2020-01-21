يوسف بن علوي يصل طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي يزور طهران اليوم الثلاثاء لاجراء محادثات مع نظيره الايراني بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر تطورات الأوضاع في المنطقة.

تجدر الاشارة الى ان وزير الخارجية الايراني في طريق عودته من الهند، التقى نظيره عماني في مسقط حيث بحث الجانبان اخر التطورات الاقليمية والدولية.

وكان وزير الخارجية العماني قد زار طهران ايضا قبل اسبوعين مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري، للمشاركة في منتدى طهران للحوار.

واشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية سيد عباس موسوي أمس الاثنين خلال مؤتمره الصحفي الى احتمال زيارة مسؤول من احدى دول المنطقة الى ايران الثلاثاء ".