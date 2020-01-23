  1. إيران
٢٣ يناير ٢٠٢٠ - ١١:٣٢

ظريف عبر تغريدة له على توييتر:

إيران منفتحة على الحوار مع جاراتها

إيران منفتحة على الحوار مع جاراتها

أعلن وزير الخارجية الإيراني تبقی ايران منفتحة على الحوار مع جاراتها و نعلن عن استعدادنا للمشارکة في أي عمل تکاملي يصب في مصلحة المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف قال عبر تغريدة على صفحته على موقع توييتر إن "إيران تبقى منفتحة للحوار مع جاراتها و نعلن عن استعدادنا للمشارکة في أي عمل تکاملي يصب في مصلحة المنطقة ونرحّب بأي خطوة تعيد الأمل إلی شعوبها وتأتي لها بالإستقرار والإزدهار".

وكان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان قد أعلن أن دولا كثيرة عرضت الوساطة لإجراء محادثات مع إيران، وأن السعودية تشعر بالارتياح بأن المنطقة تجنبت أي تصعيد مع إيران".
وكانت قد دعت الرئاسة الإيرانية، السعودية للعمل سويا لحل مشاكل المنطقة، مضيفة: "علاقاتنا مع السعودية يجب ألا تكون مثل علاقتنا مع الولايات المتحدة"

رمز الخبر 1901530

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