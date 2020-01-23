رئيس السلطة القضائية: ايران أكثر البلدان أمنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس القضاء الإيراني، آية الله إبراهيم رئيسي، أكد اليوم الخميس في اجتماع للمنتجين والحرفيين والنخب الثقافية في محافظة يزد أن الأعداء يحاولون إبراز إيران بأنها غير آمنة لكن الجمهورية الاسلامية الإيرانية هي الأكثر أمنا في المنطقة والعالم أجمع، موضحا أنه بحجة وقوع حادث يزعمون هذا الزعم في الوقت الذي نرى في جميع انحاء العالم مثل هذه الحوادث.

واكد رئيسي على ضرورة الدفاع عن الثقافة والفن الايراني الذي يتعرض للتهديد، مضيفا أن ثقافتنا تتعرض للتهديد فعلى النخب ان لايسمحوا للأعداء بالوصول إلى حدودنا الثقافية.

وأضاف أنه لا يمكننا أن نكتفي بالأقوال بدعم الإنتاج إنما يجب حماية الإنتاج ودعمه بالأفعال وهذا ما أكد عليه قائد الثورة الإسلامية.

وأوضح أننا نريد إيران قوية، والقوة لا تتحقق دون اقتصاد قوي، والطريقة المثلى لتقوية الاقتصاد هي العمل على تنفيذ توجيهات قائد الثورة الإسلامية في هذا الشأن.