الجيش السوري يُسيطر على بلدة "كفرومة جنوب" بريف إدلب

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن "الإعلام الحربي المركزي" أن المرصد السوري للمسلحين نقل خبر سيطرة الجيش السوري على بلدة كفرومة جنوب غرب مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، بعد اشتباكات مع الفصائل المسلحة.

وفي هذا الجانب صرح"المرصد السوري للمسلحين" بان الجيش السوري بعد سيطرته على بلدة كفرومة جنوب غرب مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، يحاول السيطرة على تلة تصل بين المدينة والبلدة، وفي حال تمكن من السيطرة عليها فإنه سيقطع الطرقات الواصلة لمدينة معرة النعمان باستثناء طريق جبلي وعر يصل المعرة ببلدة البارة في منطقة جبل الزاوية، إلى أن بلدة كفرومة تعد بوابة منطقة جبل الزاوية من الجهة الشرقية.

وأفاد المرصد، بأن ،صباح اليوم ، انطلق رتلٌ عسكريٌ روسيٌ يتألف من نحو 30 آلية بين ناقلة جند ومدرعة من مدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي الشرقي، وعبر بلدة الدرباسية الحدودية بريف الحسكة الشمالي واتجه نحو منطقة أبو رأسين بريف الحسكة الشمالي الغربي، بينما لم ترد معلومات عن وجهة الرتل فيما إذا كان سيتابع طريقه إلى بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي. /انتهى/