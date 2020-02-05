  1. السياسة
٥ فبراير ٢٠٢٠ - ١٠:١٨

الدفاع الروسية:

إرهابيو "الخوذ البيضاء" يستعدون لنشر شريط فيديو مفبرك حول هجوم كيميائي في إدلب

إرهابيو "الخوذ البيضاء" يستعدون لنشر شريط فيديو مفبرك حول هجوم كيميائي في إدلب

أعلن المركز الروسي للمصالحة العامل في سوريا أن "الخوذ البيضاء" إلى جانب الإرهابيين أكملوا تصوير فيديو مفبرك حول "استخدام" مواد سامة من قبل القوات السورية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن "الإعلام الحربي المركزي" أن المركز  قالفي بيان له "وفقا للمعلومات التي تلقاها مركز المصالحة الروسي حوالي الساعة 16.00 بتوقيت موسكو من عدة مصادر مستقلة، اليوم في بلدة الزربة في منطقة خفض التصعيد بإدلب، أكمل ممثلو الخوذ البيضاء والإرهابيون تصوير شريط فيديو عن استخدام مزعوم لـ"مواد سامة" من قبل القوات الحكومية ضد المدنيين".

وأضاف البيان أنه "تم تصوير "ضحايا بشرية "مزعومة وعليهم علامات "تسمم" في جو من الدخان الاصفر الكثيف... لتوزيعها على الشبكات الاجتماعية لتنشير فيما بعد في الإعلام الغربي والعربي"./انتهى/

رمز الخبر 1901856

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