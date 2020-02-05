إرهابيو "الخوذ البيضاء" يستعدون لنشر شريط فيديو مفبرك حول هجوم كيميائي في إدلب

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن "الإعلام الحربي المركزي" أن المركز قالفي بيان له "وفقا للمعلومات التي تلقاها مركز المصالحة الروسي حوالي الساعة 16.00 بتوقيت موسكو من عدة مصادر مستقلة، اليوم في بلدة الزربة في منطقة خفض التصعيد بإدلب، أكمل ممثلو الخوذ البيضاء والإرهابيون تصوير شريط فيديو عن استخدام مزعوم لـ"مواد سامة" من قبل القوات الحكومية ضد المدنيين".

وأضاف البيان أنه "تم تصوير "ضحايا بشرية "مزعومة وعليهم علامات "تسمم" في جو من الدخان الاصفر الكثيف... لتوزيعها على الشبكات الاجتماعية لتنشير فيما بعد في الإعلام الغربي والعربي"./انتهى/