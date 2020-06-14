الطيران السوري يشن غارات جوية في إدلب

وقال مراسل "سبوتنيك" في ريف حماة إن الطيران الحربي السوري نفّذ سلسلة من الغارات الجوية استهدفت رتلاً من العربات والآليات التابعة للمسلحين في تنظيم "الحزب التركستاني" ومسلحي "حراس الدين".

وأضاف أن تحركات معادية للمجموعات المسلحة تم رصدها على الطريق الواصل بين بلدتي "دير سنبل" و"البارة" بجبل الزاوية جنوبي إدلب، ما استدعى تعاملاً سريعاً من قبل الطيران الحربي السوري.

وصرّح بأن المجموعات المسلحة كانت تهدف إلى حشد مقاتليها على محور "البارة- دير سنبل" تحضيرا لمحاولة هجوم جديدة على مواقع الجيش السوري القريبة من المنطقة، إلا أن الطيران الحربي باغتهم بهذه الغارات الاستباقية.