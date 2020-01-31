خطيب طهران: القدس ليست للبيع ووهم"صفقة القرن" لن يتحقق أبدا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن خطيب صلاة الجمعة في طهران آية الله محمد علي موحدي كرماني، أشار في حديث له اليوم إلى القضايا الداخلية وآخر المستجدات الإقليمية والدوليةـ وقال "ان صفقة القرن الأمريكية، هي في الحقيقة فضيحة القرن؛ هي عار القرن؛ وخيانة ومؤامرة القرن، جاءت بقرار من أميركا والكيان الصهيوني وعدد من الدول العربية العميلة.

وبيّن: انها لم تكن صفقة، بل كانت دسيسة وخيانة القرن، حيث باعوا من خلالها القدس الشريف؛ مؤكدا ان الشعب الفلسطيني سيرفضها وسيقوم بنضال حاسم في سبيل انهاءها.

وأكد، ان أميركا والكيان الصهيوني وضعوا هذا المخطط من أجل نزع سلاح المقاومة.

وأشار موحدي كرماني الى تصريحات وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الذي وصف مخطط صفقة القرن بأنه سيكون كابوسا للمنطقة وانه يقود المنطقة نحو كارثة كبرى.

وتابع:لا يمكن لأي مؤامرة أو صفقة أو خيانة أن تنتهك حقوق الفلسطينيين على أرضهم.

وصرح، ان أميركا باتت تأتي بعار جديد وترتكب جريمة أخرى كل يوم؛ مؤكدا ان أحلامها ستقبر معها بفضل تضامن ويقضة الشعوب المتطلعة الى الحرية في أرجاء العالم.