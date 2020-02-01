اجتماع طارئ للجامعة العربية في القاهرة بشأن صفقة القرن بحضور عباس

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن اجتماعا طارئا بدأ في القاهرة على مستوى وزراء الخارجية بالجامعة العربية بناء على طلب فلسطين وبحضور الرئيس محمود عباس لمناقشة خطة السلام الأميركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب.

يتبع//