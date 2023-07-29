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٢٩‏/٠٧‏/٢٠٢٣، ٢:٠٨ م

وصول عباس ووفود الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة

وصول عباس ووفود الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووفود الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة اليوم السبت، تمهيدا لحضور اجتماع الأمناء العامين للفصائل الذي سيعقد يوم غد الأحد في العاصمة المصرية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السفير الفلسطيني لدى مصر دياب اللوح، إن عباس، سيعقد جلسة خاصة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة لدفع عملية السلام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لإنجاز المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام.

وأضاف اللوح، أن "عباس سيفتتح اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنعقد في جمهورية مصر العربية غدا الأحد، لبحث التطورات الفلسطينية، وسبل استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء شعبنا، في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة".

المصدر: وفا

/انتهى/

رمز الخبر 1935394

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