  1. السياسة
٣ فبراير ٢٠٢٠ - ١٣:٠٤

مساعد الشؤون التنسيقية للجيش الايراني:

القوات الاجنبية تحاول وضع المنطقة أمام تحديات أمنية عبر خلق الارهاب

القوات الاجنبية تحاول وضع المنطقة أمام تحديات أمنية عبر خلق الارهاب

صرح مساعد الشؤون التنسيقية للجيش الايراني الادميرال حبيب الله سياري أن تواجد القوات الاجنية في المنطقة يؤجج الصراعات الموجودة فيها، إذ ان هذه القوات تحاول وضع المنطقة أمام تحديات أمنية عبر خلق الجماعات الارهابية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الادميرال حبيب الله سياري صرح أثناء لقائه مع الملحقين العسكريين التابعين لدول أخرى في ايران، وبالاشارة الى أن رسالة الثورة الاسلامية الى العالم هي السلام والصداقة والتمسك بالمبادئ الانسانية السامية، قال: أن القوات المسلحة الايرانية وقوات الحرس الثوري تمكنت من ترك أثار فريدة من نوعها على المنطقة والنظام الدولي بسبب ماهيتها المعنوية والانسانية، إذ انها من جانب قدمت صورة جديدة من الاسلام السياسي في ذروة الحداثة في العالم ومن جانب آخر أدخلت مبادئ فكرية جديدة كالحرية والاستقلال و الديموقراطية ومقارعة الاستكبار كجزء من خطابها، في اطار الخطاب السياسي العالمي.

وبالاشارة الى ان حضور القوات الاجنبية يؤدي الى التصعيد والتوتر في المنطقة، قال سياري: تضع هذه القوات المنطقة أمام تحديات أمنية عبر خلق الزمر الارهابية مثل داعش وعسكرة المنطقة وتنفيذ عدة سيناريوهات.

رمز الخبر 1901803

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 4 + 3 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي