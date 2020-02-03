موسوي يعلن إلغاء مشاركة الوفد الإيراني لبحث خطة "صفقة القرن" في جدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي أشار في بيان له اليوم الاثنين بصفحته الخاصة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إلى أنه نظرا إلى عرقلة الحكومة السعودية لمشاركة الوفد الإيراني في الاجتماع الطارئ الذي تعقده منظمة التعاون الإسلامي في جدة، وتقديم إيران اعتراضها في هذا الصدد، فإنه تم إرسال رسالة أواخر ليلة أمس الماضية أنه يمكن إصدار تأشيرات للوفد الإيراني حيث لم يكن عمليا أي إمكانية لمشاركة الوفد الإيراني في الاجتماع الطارئ صباح اليوم الاثنين.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية الليلة الماضية إن السعودية منعت وفدا إيرانيا من حضور اجتماع تعقده منظمة التعاون الإسلامي في مقرها بمدينة جدة على ساحل البحر الأحمر، وذكرت أن "الحكومة السعودية منعت مشاركة الوفد الإيراني في الاجتماع الذي يعقد في مقر منظمة التعاون الإسلامي لبحث خطة صفقة القرن".

وقال موسوي إن "الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وجه الدعوة إلى إيران للمشاركة في الاجتماع، إلا أن الحكومة السعودية امتنعت عن إصدار التأشيرات للوفد الإيراني، الذي يرأسه مساعد وزير الخارجية حسين جابري أنصاري.

وأضاف المتحدث أن إيران قدمت شكوى لمنظمة التعاون الإسلامي واتهمت السعودية باستغلال وضعها مقرا للمنظمة.

ولم يصدر تعليق عن المسؤولين السعوديين.

ودان كبار المسؤولين الإيرانيين خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط ووصفوها بأنها محكوم عليها بالفشل ولم تولد إلا لتموت بعد إعلان تفاصيلها رسميا الأسبوع الماضي./انتهى/