تواجد 70 إيرانيا في مدينة "ووهان" الصينية

وجاء ذلك في تصريح صحفي لعباس موسوي، حيث تطرق الى موضيع استشراء فيروس "كورونا" في الصين، متوجها بالشكر للحكومة الصينية بسبب التعاون الجيد في هذا المجال، كما قال ان الصين تواجه أزمة غير متوقعة ويجب علينا تفهم هذا الموضوع.

وقال: الازمة التي تعاني منها الصين تجعلها تحت وطأة الشارع العام، مشيرا الى مساعي الحكومة الصينية لتقديم المساعدة لكافة الدول التي يوجد رعاياها في مدينة "ووهان" وغيرها من المدن الصينية، كما أنها تقوم بتنفيذ كافة القوانين فيما يخص بهذا الأمر بالتوالي.

وحول الاجراءات التي تتخذها ايران لعودة رعاياها الى الوطن قال: نحن على تواصل وتعاط مع الصين ومسؤولي وزارة الصحة الصينية عبر السفير الصيني في طهران وسفارة ايران في الصين، آملا أن تتم الاجراءات القانونية والبيروقراطية اللازمة من اجل عودة الرعايا الايرانيين.

وأضاف: يوجد حاليا 70 ايرانيا بما فيهم تجار وطلاب في مدينة "ووهان" الصينية والحكومة تحشد كافة امكانياتها لمنع حدوث مشاكل، وان يتم اخراج المواطنين الايرانيين من تلك المدينة، مشيرا أنهم يتمتعون برعاية صحية كاملة ويخضعون الى كافة البروتوكلات الصحية وأن الحكومة الصينية أجرت التهيدات اللازمة في هذا المجال.

وأضاف: نظرا لجهد الصينيين ومثابرتهم وإحتوائهم للأزمات في مختلف المراحل، اعتقد انهم سيتجاوزون هذه الازمة وسوف نقدم المساعدة قدر ما نستطيع في هذا المجال./انتهى/.