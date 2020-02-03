الرئيس الروسي والعاهل السعودي يناقشان استقرار السوق النفطية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المكتب الصحفي للكرملين أصدر بيانا جاء فيه أنه "تمت مناقشة واسعة للوضع الحالي في سوق الهيدروكربونات العالمي. وأكد الطرفان على الاستعداد لمواصلة تنسيق الجهود في صيغة "أوبك+" حول ضمان استقرار سوق النفط العالمي".

وأعلن الكرملين، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، ناقشا خلال اتصال هاتفي الوضع الحالي في سوق النفط.

ويذكر أن المحادثة جرت بمبادرة من الجانب السعودي.

وقال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، يوم الجمعة الماضي، إنه على اتصال دائم بنظرائه في السعودية والإمارات وإيران، بشأن تطورات الموقف حول فيروس "كورونا المستجد" في الصين، وذلك في إشارة إلى أن "أوبك+" تستطيع الاستجابة حال وجود عواقب كبيرة على سوق النفط بسبب تفشي فيروس كورونا.

