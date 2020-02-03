ظريف يبحث مع نظيره الصيني آخر التطورات بشأن انتشار فيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانغ يي آخر آخر التطورات بشأن انتشار فيروس كورونا في الصين ومواضيع أخرى ذات اهتمام مشترك.

وأعرب ظريف عن تثمينه العميق لقيام الحكومة الصينية بالمسؤوليتها وبذل الجهود الحثيثة في سياق السيطرة على الأزمة والحد من تفشي هذا الوباء؛ مؤكدا معارضته لتسييس مواضيع من هذا القبيل.

كما أعرب ظريف عن اشادته بتعاون الحكومة الصينية في عودة المواطنين الإيرانيين من مدينة ووهان.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الصيني عن تقديره لمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدعم الذي أبدته في هذا الصدد.