ظريف: ايران ستبقى الى جانب الصين في إحتواء أزمة فيروس"كورونا"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمدجواد ظريف كتب في حسابه على موقع تويتر: أجريت اتصالا هاتفيا مع صديقي القديم، المستشار الحكومي ووزير الخارجية الصيني "وانغ يي" وأعربت عن شكري وتقديري إزاء الاجراءات الناجحة التي اتخذتها الحكومة الصينية من أجل مكافحة فيروس كورونا ومنع استشرائه.

وأضاف: أن الصين لم تمنع استشراء داء كورونا في داخل الصين فقط، بل إنها حالت دون ذلك في ارجاء العالم.

وأدان ظريف إستغلال الولايات المتحدة لهذا الموضوع، قائلا: لا شك أن الصين أكثر نجاحا وأكثر شعورا بالمسؤولية في احتواء هذه الازمة مقارنة بما قامت به الولايات المتحدة من اجراءات لإحتواء مرض أنفلونزا من نوع H۱N۱ في عام 2009.

وجاء ظريف بمقطع من الشعر الايراني: "أبناء آدم كأعضاء لجسد واحد وجوهرهم واحد، عندما يصاب احد الاعضاء بالألم يتململ باقي الاعضاء".

وايضا أشار ظريف الى مثل صيني وقال، ايران ستبقى الى جانب الصين./انتهى/