الكيان الصهيوني: مؤسف استخدام الاتحاد الأوروبي للغة التهديد تجاه إسرائيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الكيان الصهيوني اعتبر أن "قرار ​الاتحاد الأوروبي​ رفض خطة ​السلام​ الأميركية "أمر مؤسف وغريب".

وأشار بيان الكيان الى "حقيقة أن مسؤول ال​سياسة​ الخارجية بالاتحاد الأوروبي خوسيب بوريل، اختار استخدام لغة التهديد تجاه إسرائيل، بعد فترة وجيزة من توليه منصبه وبعد ساعات فقط من اجتماعاته في إيران، أمر غريب"، لافتا الى أن "اتباع هذه السياسات والسلوك، هو أفضل وسيلة لضمان تقليص دور الاتحاد الأوروبي في أي عملية".

وزار بوريل طهران أمس الاثنين، وأجرى محادثات تهدف إلى تخفيف التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني.