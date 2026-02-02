نائب قائد مقرّ خاتم الأنبياء المركزي يوجه تحذيراً شديد اللهجة للأمريكيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حذر نائب قائد مقرّ خاتم الأنبياء المركزي، في بيانٍ له من أن من مصلحة الأمريكيين التعامل بحكمة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقواتها المسلحة.

وأكّد العميد حيدري قائلاً: "إذا أخطأ الأمريكيون في تقدير الأمور، فسوف يواجهون حتماً ردّاً عنيفاً ومؤسفاً للغاية من جانبنا".

وأضاف نائب قائد مقرّ ختم الأنبياء المركزي أيضاً: "إن وجود عدوّ القدر في المنطقة يستلزم من الأمريكيين سلوكاً منطقياً وحكيماً لتجنّب المزيد من التوترات".

وحذر العميد حيدري قائلاً: من مصلحة الأمريكيين التعامل مع إيران وقواتها المسلحة بحكمة، وإلا فإنهم سيواجهون سلوكاً عنيفاً ومؤسفاً من جانبنا".

