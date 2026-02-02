تصدير أكثر من 5 ملايين طن من النفط والسلع غير النفطية في موانئ غرب هرمزجان

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح أمين صادقي قائلاً: خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، تم تصدير ما مجموعه 5,416,805 أطنان من مختلف السلع النفطية وغير النفطية من الموانئ الغربية لمحافظة هرمزجان، مسجلاً بذلك نمواً بنسبة 2% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف صادقي: من إجمالي الصادرات النفطية وغير النفطية، بلغت الصادرات غير النفطية 3,215,633 طناً، بنسبة نمو 22%، بينما بلغت الصادرات النفطية 2,201,172 طناً.

وفي سياق متصل، قال: من إجمالي العمليات المنفذة، تم نقل 3,834,129 طناً من المنتجات النفطية وغير النفطية عبر الموانئ الغربية لمحافظة هرمزجان عن طريق النقل الساحلي، منها 2,197,367 طناً من المنتجات النفطية، و1,636,762 طناً من المنتجات غير النفطية، بنسبة نمو 6%.

