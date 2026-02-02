  1. إيران
  2. العلوم
٠٢‏/٠٢‏/٢٠٢٦، ٣:٥٢ م

جامعة طهران تحتل المرتبة الثالثة في مجال علم الوراثة بعد جامعتين للعلوم الطبية

جامعة طهران تحتل المرتبة الثالثة في مجال علم الوراثة بعد جامعتين للعلوم الطبية

احتلت جامعة طهران المرتبة الثالثة في العالم الإسلامي من حيث الإنتاج العلمي بين الجامعات الإيرانية في إنتاج الوثائق المتعلقة بالتقنيات الجينية الجديدة.

أفادت وكالة مهر للأنباء ، نقلاً عن جامعة طهران، تُعدّ جامعة " العلوم الطبية" في طهران رائدةً في هذا المجال على مستوى البلاد، تليها جامعة شهيد بهشتي للعلوم الطبية، ثم جامعة طهران، وأخيراً جامعة تبريز للعلوم الطبية.

وقد ساهمت هذه المراكز العلمية بأكبر قدر في إنتاج الوثائق المتعلقة بتقنيات علم الوراثة الحديثة.ووفقاً لبيانات من قواعد بيانات عالمية موثوقة، احتلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية المرتبة الأولى بين الدول الإسلامية في مجال تقنيات علم الوراثة والجزيئية خلال العشرين عاماً الماضية، وتحتل المرتبة الثانية والعشرين عالمياً في التصنيف العالمي لعلم الوراثة.ووفقاً لتقارير موثقة من قواعد بيانات "Web of Science" و"Symgo"، فقد تبوأت إيران المرتبة الأولى بين الدول الإسلامية في العديد من تقنيات علم الوراثة والجزيئية الرئيسية، بما في ذلك تقنية كريسبر، وتداخل الحمض النووي الريبوزي، والنقل الجيني، والعلاج الجيني.

وفي تقنية النقل الجيني، احتلت إيران المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة عالمياً، على التوالي، بواقع 1067 وثيقة، وفي العلاج الجيني بواقع 1027 وثيقة.من بين الدول الإسلامية، تأتي السعودية وباكستان وتركيا ومصر في المراتب التي تلي إيران.

وعلى الصعيد العالمي، تُظهر بيانات سيمجو (2024) أن إيران، التي تضم 12727 باحثًا في مجال علم الوراثة، تحتل المرتبة 22 عالميًا، بعد دول مثل الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة.

/انتهى/

رمز الخبر 1968036

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات