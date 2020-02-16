الشعب الايراني ليس بحاجة الى الاملاءات الامريكية في مجال الديموقراطية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباسعلي كدخدايي غردّ على حسابه بموقع التويتر في معرض الرد على آخر تصريح لرئيس مجموعة العمل الخاصة بإيران في وزارة الخارجية الأميركية براين هوك، غرد: لم يتخلص ترامب بعد من عار التشبث بالمساعدات الاجنبية من اجل الفوز بالانتخابات، ليأتي هوك بوصفته الخاصة للإنتخابات في ايران.

وأكد: أكثر نسبة للمشاركة في عمليات الاستحقاق الانتخابي بالولايات المتحدة كانت 50.4 في المئة بعام 1914! لا يحتاج الشعب الايراني الى الاملاءات الأمريكية في مجال الديموقراطية.

ويشار أن براين هوك ادعا في تصريح له أن الانتخابات البرلمانية القادمة في إيران عبارة عن "مسرحية" ودعا النظام الإیراني الى اعطاء الشعب خياراته الحقيقية وفقا لتعبيره. /انتهى/.