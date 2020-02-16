ظريف: مسار أوروبا الصحيح هو تنفيذها إلتزامات الإتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للانباء أن وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" قال خلال لقاءه نظيره الفرنسي" جان ايف لودريان" المسار الذي سلكته اوروبا لا يساعد على حل المشاكل، مؤكدا ضرورة عودة اوروبا الى تنفيذ التزامات الاتفاق النووي، باعتباره المسار الصحيح الوحيد لحل المشاكل. وخلال اللقاء الذي جرى السبت على هامش مؤتمر ميونيخ الامني، تباحث ظريف ولودريان حول القضايا الثنائية واحدث تطورات المنطقة والاتفاق النووي.

واستعرض وزير الخارجية الايراني الالتزامات التي لم تنفذها اوروبا في اطار الاتفاق النووي وأكد ان المسار الذي سلكته اوروبا لا يساعد على حل المشاكل.

واضاف ظريف، انه في حال نفذت اوروبا التزاماتها في اطار الاتفاق النووي فان ايران ستعود عن مسار خفض التزاماتها فيما يتعلق بهذا الاتفاق. /انتهى/