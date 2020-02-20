8 طائرات عسكرية إضافية تحت تصرف الجيد

وافادت وكالة مهر للأنباء أنه تم تسليم 8 طائرات عسكرية من منشأ أوروبي وشرقي ، تم اعادة صيانتها إلى القوة الجوية في جيش الجمهورية الإسرامية الإيرانية

وتم ذلك خلالحفل أقيم في مجمع الصناعة الجوية بوزارة الدفاع اليوم الخميس، بحضور قائد سلاح الجو التابع للجيش.

وخلال الحفل قال وزير الدفاع العميد امير حاتمي: "إن البلدان التي تتمتع بالتقنيات الحديثة، رفضت تقديم أبسط القطعات اللازمة وأي خدمات لأسطول القوات المسلحة الايرانية بسبب التهديدات والحظر و الحرب الاقتصادية الشاملة التي فرضتها امريكا وحلفاؤها على مدار السنوات الخمس الماضية بطرق مختلفة على إيران الإسلامية. /انتهى/