السفير الايراني في لبنان يلتقي نبيه بري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان السفير الايراني في بيروت، مجتبى اماني، نشر عبر صفحته على اكس: في سياق اللقاءات والمشاورات المتواصلة التي أجريها مع المسؤولين اللبنانيين، قمت بزیارة دولة الرئيس نبيه بري في عين التينة، وعرضنا سوياً لآخر المستجدات في #لبنان والمنطقة، ولا سيما الخروقات المتكرّرة التي يرتكبها الكيان الصهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار.

واضاف: وقد أكدت خلال اللقاء حرصنا على استقلال لبنان ووحدة أراضيه، وبحثنا آفاق المساهمة الإيرانية في جهود إعادة الإعمار ودعم الشعب اللبناني الشقيق. كما تناول البحث مسألة إعادة تسيير الرحلات الجوية بين البلدين، عبر الخطوط الجوية الإيرانية أو اللبنانية، بما يسهم في تسهيل حركة السياح والطلاب والتجار.