همتي: قرار "فاتف" بوضع إيران على القائمة السوداء لن يكون له تأثير على التجارة الخارجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن محافظ البنك المركزي الايراني عبد الناصر همتي ذكر في مقال له اليوم الجمعة على موقع "اينستغرام" للتواصل الاجتماعي، بعد القرار الذي صدر عن مجموعة العمل المالي في إدراج إيران على قائمتها السوداء "أن أداء البنك على مدار العام الماضي طمأن الشعب أن مثل هذه الأحداث لن تشكل مشكلة للتجارة الخارجية الإيرانية واستقرار سعر الصرف".

وفي أول تعليق على قرار "فاتف"، اعتبر محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، القرار "سياسياً وغير مهني"، مضيفاً أنه صدر تحت ضغط الولايات المتحدة وإسرائيل، "خلافاً لآراء خبراء المجموعة". وأشار همتي إلى أن بلاده بحسب بيانات مجموعة "فاتف" قد اتخذت "خطوات كبيرة" في سبيل الانخراط فيها.

وكان قد أعلن محافظ البنك المركزي الايراني عبد الناصر همتي، في وقت سابق على هامش الملتقى السنوي الخاص بخطة الاقتصاد المقاوم، ان التضخم سينخفض الى أقل من 20 بالمئة خلال العام الايراني المقبل (يبدأ في 21 آذار/ مارس)، وقال إن نمو السيولة النقدية بلغ نحو 28 بالمئة خلال هذا العام لغاية الشهر الجاري.

ونوه ان معدل نمو السيولة النقدية بلغ نحو 25 بالمئة خلال الخمسين عاما الماضية وتبذل الجهود للحد منه، موضحا ان زيادة السيولة النقدية خلال العام الجاري بنسبة 3 بالمئة يعود السبب فيه الى ارتفاع احتياطي البلاد من العملة الاجنبية.

وبيّن محافظ البنك المركزي الايراني، ان مساعيه تتركز على الحد من التضخم، وان التوقعات لا تشير الى ان التضخم سيرتفع الى ما يزيد عن 20 بالمئة.

واعتبر سبب التقلبات الاخيرة في اسعار العملة الاجنبية بأنه يعود الى مساعي البعض لتأجيج الوضع بذريعة انعقاد اجتماع خاص بـ FATF فيما تم التأكيد عدة مرات ان هذا الموضوع لا يترك تأثيرات على السوق.

وشدد همتي، على ان البنك المركزي قادر على اعادة الاستقرار الى سوق العملة الاجنبية في البلاد.

ختاما لفت محافظ البنك المركزي الإيراني، الى ان تأمين العملة الاجنبية لاستيراد السلع الاساسية للبلاد بحجم 35 مليار دولار لحد الآن وسيستمر هذا الامر.

وأدرجت مجموعة العمل المالي الدولية، المعروفة اختصاراً باسم "فاتف" (FATF)، اليوم الجمعة، إيران على قائمتها السوداء بعد انتهاء مهلتها الرابعة لها لإقرار التشريعات اللازمة للانضمام إليها. و"فاتف" هي هيئة رقابية دولية مقرّها العاصمة الفرنسية باريس، وجاء قرارها بإدراج إيران في قائمتها السوداء خلال اجتماع الدول الأعضاء الـ39 اليوم الجمعة في باريس./انتهى/