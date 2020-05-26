المرکزی الایراني يستهدف خفض التضخم عند 22 بالمئة

وأوضح البنك في بيان اليوم الثلاثاء، بأن معدل التضخم سيشهد انخفاضا هذه السنة وفق رؤية واقعية مبنية على السياسات والاجراءات المتبعة ومتغيرات الاقتصاد الكلي.

وأشار الى أن نطاق التضخم المستهدف يترواح بين 22 بالمئة و انكماش (سالب) 2 بالمئة مؤكدا أن المستوى المستهدف قابل للتحقيق على نحو مستدام على ضوء انخفاض الاسعار العالمية وحجم السندات المطروحة والميزانية العمومية للمصارف والشركات الاستثمارية واسعار الفائدة.

ولفت البيان الى أن البنك المركزي وفي اطار تعزيز شفافية وضع السياسات، سيصدر بيانات شهرية حول التحولات في سوق النقد ومعدل التضخم وحركة بقية المتغيرات الاقتصادية الاساسية.