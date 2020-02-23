ايران تنتج اول نموذج للمعدات الطبية لتشخيص فايروس كورونا

وأفادتمهر للانباء، أن الخبراء والعلماء الايرانيين في وزارة الدفاع تمكنوا من صنع وانتاج اول نموذج من نماذج المعدات الطبية التي تشخيص فايروس كورونا.
ويغتبر هذا الإختراع من المعدات الرئيسية لتشخيص حالات إصابة الاشخاص بمرض كورونا، وقد تم انتاجه للمرة الاولى داخل البلاد على يد خبراء وزارة الدفاع. /انتهى/
تمكن الخبراء والعلماء في الجمهورية الاسلامية الايرانية، من انتاج اول نموذجمن نماذج المعدات الطبية التي من شانها تشخيص فايروس كورونا.
وأفادتمهر للانباء، أن الخبراء والعلماء الايرانيين في وزارة الدفاع تمكنوا من صنع وانتاج اول نموذج من نماذج المعدات الطبية التي تشخيص فايروس كورونا.
رمز الخبر 1902325
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