الرئيس روحاني يوعز بتاسيس لجنة وطنية لاحتواء مرض الكورونا

وطالب الرئيس روحاني، وزير الصحة بعقد اجتماعات اللجنة وتوظيف طاقات الجهات المعنية في سياق عملية الحدّ من تفشي عدوى فيروس الكورونا واقتلاعه في اسرع وقت من البلاد؛ و وضعه بصورة مستدامة على علم بآخر المستجدات في هذا الخصوص.

واكد رئيس الجمهورية في مرسومه الرئاسي هذا، بان تضم اللجنة الوطنية لاحتواء مرض الكورونا، كلا من وزراء الداخلية والطرق والتربية والتعليم والعلوم والتراث الثقافي والثقافة، الى جانب رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة ورئيس النيابة العامة ورئيس منظمة التخطيط والموازنة ورئيس منظمة الاذاعة والتلفزيون ورئيس منظمة الحج والزيارة والمتحدث باسم الحكومة وايضا قائد قوى الامن الداخلي في ايران.

كما شدد على ضرورة وضع برامج ميدانية واجراء دراسات دقيقة لتوفير خدمات صحية وعلاجية ودوائية و وضع خطط اعلامية وتوعوية مناسبة لعامة الشعب والاطباء والفرق العلاجية وكوادر المستشفيات، وغيرها من الاجراءات الضرورية؛ داعيا نمكي الى توظيف كافة الطاقات لدى الجهات ذات الصلة بهدف الحدّ من تفشي فيروس الكورونا وبالتالي اقتلاعه في اسرع وقت ممكن من البلاد.

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