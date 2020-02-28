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٢٨ فبراير ٢٠٢٠ - ١١:٤٧

الكيان الصهيوني يقصف مواقع للجيش السوري في القنيطرة

الكيان الصهيوني يقصف مواقع للجيش السوري في القنيطرة

أكدت وكالة "سانا" السورية، أن مروحيات الجيش الإسرائيلي قصفت بالصواريخ نقاطا للجيش السوري في القحطانية والحرية ومدينة القنيطرة، ما تسبب بإصابة 3 جنود بجروح طفيفة.

ولم تكشف الوكالة المزيد من التفاصيل عن الغارة الإسرائيلية،ز

وشهدت الأسابيع الأخيرة تزايدا ملحوظا في الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية بالتزامن مع محاولة مسلحين مدعومين من تركيا وفصائل أخرى استعادة ما خسروه من مساحات شاسعة شمال غرب سوريا.

رمز الخبر 1902410

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