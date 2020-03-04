ظريف يناقش مع "جوزيف بوريل" تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم

وتحدث وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في اتصال هاتفي مع منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل الليلة (الأربعاء) حول تفشي فايروس كورونا في جميع أنحاء العالم والإجراءات الإيرانية في هذا الاطار .

كما بحث ظريف وبوريل خلال الاتصال الهاتفي آخر التطورات على صعيد تنفيذ الاتفاق النووي ، وكذلك التقرير الاخير المنحاز للوكالة الدولية للطاقة الذرية .

وكان بوريل قد زار طهران قبل فترة قريبة استغرقت يومين أجرى خلالها محادثات مع نظيره الإيراني حول آخر تطورات عملية تنفيذ الاتفاق النووي .

وتاتي مباحثات ظريف وبوريل غداة صدور آخر تقرير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول مدى صدقية ايران في تنفيذ الاتفاق النووي .