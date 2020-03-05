طهران وزغرب تستعرضان التعاون لمكافحة كورونا

وخلال اللقاء مع مساعدة وزير الصحة الكرواتية فيرا كاتالينيتش يانكوفيتش وكبير مستشاري وزير الصحة العضو في اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا فيدران كراشنوفيتش، استعرض السفير الايراني احدث الاجراءات المتخذة من قبل ايران لمواجهة فيروس كورونا وقال، ان فيروس كورونا ليس مقتصرا على شعب ما ولا هو اداة سياسية او اعلامية ضد شعب اخر بل هو تهديد عام لذا يتوجب على المجتمع العالمي التضامن والتنسيق في اطار التعليمات الصحية والدولية.

واشار السفير الايراني الى الطاقات الممتازة للاطباء والمهارة والحرص والتفاني من قبل الممرضين والبنية التحتية الصحية والعلاجية الهائلة في ايران واضاف، ان منظمة الصحة العالمية تعتبر قدرات ايران للسيطرة على فيروس كورونا بانها في مستوى المعايير العالمية وقد اشادت باجراءات ايران رسميا عدة مرات في اجتثاث الامراض السارية ومنها شلل الاطفال والحصبة والحصبة الالمانية.

واكد السفير اسماعيلي بان ايران ستتغلب بروح معنوية عالية على هذا الفيروس وهي ترحب في هذا الاطار بالمشاورات ونقل الخبرات واي دعم من الدول الصديقة والمنظمات الدولية.

واعتبر الحظر عملا لاانسانيا ومن شانه ابطاء وتيرة تنمية البنية التحتية الصحية او حصول المرضى على الادوية والمعدات الطبية ، موجها الشكر لمنظمة الصحة العالمية والدول التي ارسلت مساعدت دوائية وتشخيصية الى ايران.

من جانبها اشارت مساعدة وزير الصحة الكرواتية الى مشاركتها في عدة ندوات طبية عقدت في ايران ولفتت الى انها شاهدت عن كثب فاعلية ومهنية الكوادر الطبية الايرانية وقالت انها على ثقة بقدراتهم.

بدوره استعرض كبير مستشاري وزير الصحة الكرواتي اجراءات اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا وقال، ان هذه اللجنة بدات نشاطها يوم 25 شباط /فبراير وهدفها الاساس هو الحفاظ على استقرار النظام الصحي الكرواتي وان الصحة العامة تاتي في اولوية برامجها التنظيمية.

كما التقى السفير الايراني رئيسة جمعية المساعدات الطبية الكرواتية دوردا ادلشيتش ، حيث جرى البحث حول التعاون بين القطاعات غير الحكومية في البلدين لتنمية التعليم والمشاركة العامة في قطاع الصحة والعلاج./انتهى/.