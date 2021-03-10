الاتحاد الأوروبي يبذل جهودا دبلوماسية كبيرة لإعادة الاتفاق النووي إلى مساره

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاربعاء، أعلن عن بذل جهود دبلوماسية كبيرة لإعادة الاتفاق النووي إلى مساره.

وقال المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إن المكتب يعمل بجد لإعادة الاتفاق النووي الإيراني إلى مساره.

وبينما لم تسمع جمهورية إيران الإسلامية حتى الآن سوى الوعود التي لم يتم الوفاء بها من الاتحاد الأوروبي ، يزعم الاتحاد الأوروبي أن رئيس السياسة الخارجية ، جوزيف بوريل ، يعمل على إحياء الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال المتحدث باسم منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ، بيتر ستانو ، اليوم (الأربعاء) إن الاتحاد الأوروبي وبوريل يجرون اتصالات منتظمة ومكثفة مع جميع الأطراف في الاتفاق النووي لإعادة الاتفاق إلى مساره الصحيح.

ونقل مراسل وول ستريت جورنال في بروكسل هذا الخبرعن ستانو على حسابه على تويتر ، لكنه شدد على أن المتحدث باسم بوريل رفض الإفصاح عن المزيد من التفاصيل عن طبيعة الجهود الدبلوماسية

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